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Банк опубликовал шокирующие прогнозы на 2021 год 

Сергей Василенок 1 час назад
Датский Saxo Bank опубликовал традиционный «шокирующий» прогноз с маловероятными и недооцениваемыми событиями на следующий год. Как сообщает РБК, эксперты предрекли миру дефолты и запустение городов.
Эксперты банка считают, что повсеместное введение безусловного базового дохода, исчезновение лишних рабочих мест и переход на удаленку приведет к запустению мегаполисов. Загруженность городских офисов станет нулевой, а коммерческая недвижимость подешевеет.
В Saxo Bank считают, что молодые люди перестанут переезжать в другие города и страны, а в целом люди начнут все больше заниматься ремеслами и искусством из-за падения предложения на рынке труда.
Возможно, в 2021 году мир расплатится за перестимулированную во время пандемии экономику. В Saxo Bank считают, что после вакцинации глобальная экономика перегреется, инфляция вырастет, безработица упадет и начнутся дефолты.
По версии Saxo Bank, в 2021 году США и другие страны пойдут войной на монополии, которые стали слишком могущественными, но платят недостаточно налогов.
Также в банке считают, что в 2021 году начнется коммерческое использование ядерного синтеза, искусственный интеллект будет устранять нехватку воды и пищи в мире, появится дешевый транспорт.
Как писал «Рамблер», в прошлом году Saxo Bank прогнозировал победу демократов в США и обвал доллара к валютам по всему миру.
Также банк предполагал, что, если ОПЕК и Россия серьезно сократят нефтедобычу, цена на нефть мраки Brent подскочит до 90 долларов за бочку, российский бюджет получит огромные доходы, а акции «Роснефти» взлетят на 50 процентов.
Комментарии
Экономика , Saxo Bank , ОПЕК , Роснефть
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