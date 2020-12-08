Банк опубликовал шокирующие прогнозы на 2021 год 

Датский Saxo Bank опубликовал традиционный «шокирующий» прогноз с маловероятными и недооцениваемыми событиями на следующий год. Как сообщает РБК, эксперты предрекли миру дефолты и запустение городов.

Эксперты банка считают, что повсеместное введение безусловного базового дохода, исчезновение лишних рабочих мест и переход на удаленку приведет к запустению мегаполисов. Загруженность городских офисов станет нулевой, а коммерческая недвижимость подешевеет.

В Saxo Bank считают, что молодые люди перестанут переезжать в другие города и страны, а в целом люди начнут все больше заниматься ремеслами и искусством из-за падения предложения на рынке труда.

Возможно, в 2021 году мир расплатится за перестимулированную во время пандемии экономику. В Saxo Bank считают, что после вакцинации глобальная экономика перегреется, инфляция вырастет, безработица упадет и начнутся дефолты.

По версии Saxo Bank, в 2021 году США и другие страны пойдут войной на монополии, которые стали слишком могущественными, но платят недостаточно налогов.

Также в банке считают, что в 2021 году начнется коммерческое использование ядерного синтеза, искусственный интеллект будет устранять нехватку воды и пищи в мире, появится дешевый транспорт.

Как писал «Рамблер», в прошлом году Saxo Bank прогнозировал победу демократов в США и обвал доллара к валютам по всему миру.