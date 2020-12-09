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Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки ЦБ ниже 4% 

РИА Новости и ещё 4 4 часа назад
ЦБ допустил снижение ключевой ставки ниже 4%
Фото: ТАСС
Банк России в своем базовом сценарии видит достаточно скромное пространство для снижения своей ключевой ставки, однако какие-то сценарии могут потребовать снижения ставки ниже 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью агентству Блумберг.
Банк России за текущий год снизил ключевую ставку в общей сложности на 2 процентных пункта, до исторического минимума в 4,25%. На последних двух заседаниях, которые проводились в сентябре и октябре, регулятор оставил ставку без изменений. Следующее заседание состоится 18 декабря. Международный валютный фонд (МВФ) в конце ноября рекомендовал Банку России продолжить смягчение монетарной политики в ближайшие месяцы, чтобы удержать инфляцию вблизи целевого уровня (4%). По прогнозу МВФ, инфляция в России во второй половине 2021 года снизится до 3-3,5%.
По данным Росстата, инфляция в России в ноябре ускорилась до 4,42% с октябрьских 3,99%. Набиуллина ранее во вторник в интервью Блумберг заявила, что ЦБ ждет дальнейшего ускорения инфляции в декабре — до 4,5%, а в феврале она пройдет локальный пик на уровне около 5%.
"Что касается рекомендации МВФ относительно возможного дальнейшего снижения ниже 4%, мы опираемся на свои модели и свой анализ. Ситуация может сложиться так, что это понадобится, но не факт, что оно так сложится… Это не базовый сценарий", — сказала Набиуллина.
"В нашем базовом сценарии (пространство смягчения — Прим. ред.) очень скромное", — добавила глава ЦБ.
Набиуллина при этом не стала давать сигнала перед заседанием совета директоров ЦБ, отметив лишь, что регулятор будет оценивать различные факторы.
"Мы, действительно, все это будем обсуждать, потому что здесь есть разнонаправленные тенденции. С одной стороны, дезинфляционные эффекты от ухудшения пандемической ситуации, от ряда ограничений. Мы в целом видим, что они будут действовать и в следующем году. Мы видим также, что и краткосрочные факторы могут иметь долгосрочный эффект, и наша задача внимательно взвесить и оценить эти факторы, баланс этих рисков. Исходя из этого будем принимать решение", — заключила она.
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Комментарии 6
Экономика , Эльвира Набиуллина , Международный валютный фонд , Центральный банк России , Bloomberg
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