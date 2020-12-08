Россия запрещает яблоки и томаты из Азербайджана

Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана из-за выявления вредителей в продукции из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.

Служба отмечает, что неоднократно информировала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов.

"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)", — указывает в сообщении.

"В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения", — добавляет служба.

Азербайджан — достаточно крупный поставщик растительной продукции в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт, например, свежих и охлажденных томатов в Россию из Азербайджана в 2019 году составил 172,359 тысячи тонн (30,9% в общем объеме импорта этой продукции) — страна занимала первое место по поставкам.