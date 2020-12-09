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Экономист Михаил Делягин допустил, что курс доллара упадет до 55 рублей. В эфире YouTube-канала «Радио АВРОРА» он заявил , что американская валюта может обвалиться на фоне столкновений в США, вызванных результатами президентских выборов.

По мнению Делягина, в ближайшие несколько месяцев американской валюте грозит 30-процентное падение.

Обвал евро маловероятен: экономист заявил, что это произойдет только в том случае, если главная страна Евросоюза , Германия, целенаправленно займется деиндустриализацией. В таком случае евро будут девальвировать, считает Делягин.

Как сообщал «Рамблер», ранее аналогичный прогноз сделал экономист Михаил Хазин

Он рассказывал о мнении своего коллеги, специалиста по финансовым спекуляциям Игоря Тощакова, который работал в Калифорнии 27 лет.

«Он говорит: «Рубль вернется, зуб даю, курс — 45 относительно доллара», — отмечал Хазин.