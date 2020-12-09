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Курс доллара: Доллар обрушится до 55 

Сергей Василенок 2 часа назад
Экономист Михаил Делягин допустил, что курс доллара упадет до 55 рублей. В эфире YouTube-канала «Радио АВРОРА» он заявил, что американская валюта может обвалиться на фоне столкновений в США, вызванных результатами президентских выборов.
По мнению Делягина, в ближайшие несколько месяцев американской валюте грозит 30-процентное падение.
Обвал евро маловероятен: экономист заявил, что это произойдет только в том случае, если главная страна Евросоюза, Германия, целенаправленно займется деиндустриализацией. В таком случае евро будут девальвировать, считает Делягин.
"Доллар полностью обесценится"
Как сообщал «Рамблер», ранее аналогичный прогноз сделал экономист Михаил Хазин.
Он рассказывал о мнении своего коллеги, специалиста по финансовым спекуляциям Игоря Тощакова, который работал в Калифорнии 27 лет.

«Он говорит: «Рубль вернется, зуб даю, курс — 45 относительно доллара», — отмечал Хазин.

На торгах Московской биржи 8 декабря курс доллара рос на 5,5 копейки, до 73,69 рубля. Евро дорожал на 8,75 копейки, до 89,27 рубля. Аналитики объяснили ослабление российской валюты дешевеющей нефтью и падением интереса инвесторов к риску.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Экономика , Видео , Михаил Хазин , Михаил Делягин , ЕС , Московская биржа
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