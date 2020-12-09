Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.83
89.75
89.38
Прогноз
14.12 – 21.12
$
74.48
88.03
Индексы и котировки Brent
49.39
+0.06 Золото
1856.58
–0.14 РТС
1364.66
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.12
1.2119
+0.0226
24.11
1.1892
06.12
27.11
13.11

Два «шокирующих» предсказания Saxo Bank могут сбыться 

Лера Букина 3 часа назад
Два «шокирующих» предсказания Saxo Bank могут сбыться
Фото: Reuters
Датский Saxo Bank по традиции сделал публикацию, в которой поведал о «шокирующих прогнозах» для мировой экономики на 2021 год. Эксперты по просьбе МК оценили вероятность их исполнения.
Так, одним из предсказаний банка является запуск китайской цифровой валюты на блокчейне. Иностранцы получат доступ к рынкам КНР, риски оттока капитала из страны снизятся, что поспособствует укреплению экономики государства.
По словам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, данный прогноз выглядит реалистичнее всего. Аналитик отмечает, что революция Китая в сфере национальных валют должна быть приурочена к зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Второй реальный прогноз, по мнению Когана, касается вакцины от коронавируса. Напомним, Saxo Bank предположил, что массовая вакцинация разрушит компании, их ценные бумаги обесценятся, что приведет к риску дефолтов.
Коган считает, что после прививания от COVID-19 мировая экономика ускорится, тем самым застигнув врасплох мировых регуляторов, спасавших экономики. Направленные стимулы будет нелегко свернуть из-за риска роста инфляции.
Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий сомневается в исполнении прогнозов Saxo Bank. Эксперт напомнил, что датский банк известен своими маргинальными прогнозами, а «черных лебедей» предсказать невозможно.

«Классический пример — пандемия коронавируса, которую не спрогнозировал никто», — заявил Русецкий.

Ранее «Рамблер» сообщал о прогнозе Saxo Bank прошлого года, в котором была предсказана победа демократов в США.
Видео дня. Россияне сократили число покупок ювелирных изделий
Комментарии 1
Экономика , Андрей Русецкий , Saxo Bank
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение