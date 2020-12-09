Два «шокирующих» предсказания Saxo Bank могут сбыться 

Датский Saxo Bank по традиции сделал публикацию, в которой поведал о «шокирующих прогнозах» для мировой экономики на 2021 год. Эксперты по просьбе МК оценили вероятность их исполнения.

Так, одним из предсказаний банка является запуск китайской цифровой валюты на блокчейне. Иностранцы получат доступ к рынкам КНР, риски оттока капитала из страны снизятся, что поспособствует укреплению экономики государства.

По словам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, данный прогноз выглядит реалистичнее всего. Аналитик отмечает, что революция Китая в сфере национальных валют должна быть приурочена к зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Второй реальный прогноз, по мнению Когана, касается вакцины от коронавируса. Напомним, Saxo Bank предположил, что массовая вакцинация разрушит компании, их ценные бумаги обесценятся, что приведет к риску дефолтов.

Коган считает, что после прививания от COVID-19 мировая экономика ускорится, тем самым застигнув врасплох мировых регуляторов, спасавших экономики. Направленные стимулы будет нелегко свернуть из-за риска роста инфляции.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий сомневается в исполнении прогнозов Saxo Bank. Эксперт напомнил, что датский банк известен своими маргинальными прогнозами, а «черных лебедей» предсказать невозможно.

«Классический пример — пандемия коронавируса, которую не спрогнозировал никто», — заявил Русецкий.

Ранее «Рамблер» сообщал о прогнозе Saxo Bank прошлого года, в котором была предсказана победа демократов в США.