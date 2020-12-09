Белоусов объяснил ускорение инфляции

Ускорение инфляции на ряд продовольственных товаров связано с низким урожаем, а непродовольственной инфляции — в основном с ослаблением рубля, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов

"Та инфляция, которая сейчас пошла, она касается нескольких видов товаров", — сказал он.

"Что касается продуктов питания, то здесь есть несколько причин, одна из них связана с низким урожаем в этом году. Это касается, прежде всего, посевов сахарной свеклы. Другая причина связана с тем, что на мировых рынках сложилась очень хорошая конъюнктура, и цены пошли вверх. И там, и там мы наметили конкретные меры", — сказал Белоусов.

Рост цен на непродовольственные товары, по его словам, связан с ослаблением курса рубля. "Есть небольшое ускорение (непродовольственной инфляции — ред.), в основном оно связано с повышением курса — идет перенос, это ожидаемая совершенно вещь, она сейчас быстро закончится", — сказал первый вице-премьер.