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Белоусов объяснил ускорение инфляции на продукты питания 

РИА Новости и ещё 2 59 минут назад
Белоусов объяснил ускорение инфляции
Фото: ТАСС
Ускорение инфляции на ряд продовольственных товаров связано с низким урожаем, а непродовольственной инфляции — в основном с ослаблением рубля, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Та инфляция, которая сейчас пошла, она касается нескольких видов товаров", — сказал он.

"Что касается продуктов питания, то здесь есть несколько причин, одна из них связана с низким урожаем в этом году. Это касается, прежде всего, посевов сахарной свеклы. Другая причина связана с тем, что на мировых рынках сложилась очень хорошая конъюнктура, и цены пошли вверх. И там, и там мы наметили конкретные меры", — сказал Белоусов.
Рост цен на непродовольственные товары, по его словам, связан с ослаблением курса рубля. "Есть небольшое ускорение (непродовольственной инфляции — ред.), в основном оно связано с повышением курса — идет перенос, это ожидаемая совершенно вещь, она сейчас быстро закончится", — сказал первый вице-премьер.
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Экономика , Личный счет , Андрей Белоусов
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