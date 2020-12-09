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Путин предостерег от возврата в СССР, когда люди не могли купить продукты 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Президент России Владимир Путин призвал не допустить ситуации как в СССР, когда люди не могли приобрести продукты, но если тогда, по его словам, был дефицит, то сейчас людям может не хватать денег.

"Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. Помните, как тогда говорили? Вы еще человек молодой, может, не помните, а я помню. Тогда говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке. Мы сейчас об этом поговорим на втором совещании", — сказал Путин на совещании с членами правительства.

"Это вопрос, который требует особого внимания, в том числе, это касается и тех мер поддержки, которые правительство использует для поддержания экспортного потенциала отрасли. Это все правильно, это нужно делать, но надо посмотреть, по каким направлениям", — добавил президент.
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Экономика , Видео , Владимир Путин
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