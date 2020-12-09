"Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. Помните, как тогда говорили? Вы еще человек молодой, может, не помните, а я помню. Тогда говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке. Мы сейчас об этом поговорим на втором совещании", — сказал Путин на совещании с членами правительства.