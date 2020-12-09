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Крах доллара оказался выгоден для России 

Вероника Полынина 1 час назад
Правительство США направит 900 миллиардов долларов на борьбу с пандемией и еще несколько триллионов долларов на поддержку экономики. Эксперты Forbes считают, что в результате этих мер национальная валюта США начнет обесцениваться.
В результате обесценивания доллара начнут укрепляться другие валюты. В первую очередь, крупные игроки — евро, франк, иена. Но вместе с тем укрепится и ряд более мелких валют — от тайского бата до чешской кроны и российского рубля.

«Таким образом, рынки, оцениваемые в этих меньших валютах, могут быть настоящими победителями в мире, где доллар стремительно слабеет», — приводит слова американских экспертов «ПолитРоссия».

Forbes пишет, что по мере того, как курс доллара будет падать, все большие денежные суммы будут поступать на развивающиеся рынки, куда входят Россия, Чехия, Польша, Венгрия, Мексика, Таиланд, Индонезия и другие государства.
Самым перспективным направлением у инвесторов считается азиатский рынок. Следом за ним идет Россия, чьи перспективы эксперты также оценивают очень высоко.
Назван способ спасения россиян от краха доллара
«Рамблер» писал, что ранее экономист Михаил Делягин предупредил, что доллару грозит падение на треть к основным мировым валютам. По его мнению, доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит. Сбережения Делягин посоветовал россиянам хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах.
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Экономика , Видео , Михаил Делягин , Forbes
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