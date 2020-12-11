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США одобрили военный бюджет с санкциями против «Северного потока — 2» 

RT на русском и ещё 3 40 минут назад
США одобрили военный бюджет с санкциями против «СП — 2»
Фото: ТАСС
Американский сенат одобрил проект оборонного бюджета страны на 2021 год, в который также были внесены санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию голосования.
Уточняется, что в документе также говорится про ограничения против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Работы по «Северному потоку — 2» возобновили
Теперь проект бюджета должен утвердить президент США Дональд Трамп.
Ранее палата представителей конгресса США одобрила соответствующий проект оборонного бюджета на 2021 год.
4 декабря Трамп сообщил, что заблокирует проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2021 год.
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