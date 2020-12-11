Все новости на карте

Американский сенат одобрил проект оборонного бюджета страны на 2021 год, в который также были внесены санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию голосования.

Уточняется, что в документе также говорится про ограничения против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.