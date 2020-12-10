Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты

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«Пустили на самотек»: Мишустин устроил разнос чиновникам 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что чиновники недооценили ситуацию и пустили на самотек цены на продукты питания. Об этом пишет ТАСС.
«Рамблер» писал, что 9 декабря президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал не допустить ситуации, «как в СССР», когда у людей было недостаточно продуктов питания. При этом, по словам главы государства, в Советском Союзе это объяснялось дефицитом, а сейчас у людей «денег недостаточно» для приобретения выросших в цене продуктов.
Путин вспомнил времена дефицита в СССР
Мишустин сегодня заявил, что правительство еще осенью обратило внимание на рост цен на продукты питания.

«Но многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая и увеличение объемов экспорта этих товаров, и динамику мировых цен на эти продукты, рост курса, сокращение производства ряда товарных позиций», — напомнил премьер.

Мишустин отметил, что «сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась», потребовал от ФАС еженедельно готовить доклад о динамике цен, а сегодня «без воды» доложить о ситуации.
Премьер-министр также поручил «проработать с крупными торговыми сетями» проблему роста цен на продукты.
Комментарии 224
Экономика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , ФАС , ИТАР-ТАСС
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