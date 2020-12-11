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Лидеры ЕС решили расширить санкции против Турции 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 1 час назад
Евросоюз вводит санкции против Турции
Фото: РИА Новости
Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение расширить санкции против Турции из-за ее действий в Средиземном море, говорится в заявлении участников саммита ЕС, который проходит в Брюсселе.

«ЕС остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море», — передает ТАСС текст заявления.

В настоящее время действуют индивидуальные санкции ЕС за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье, передает РИА «Новости» со ссылкой на France-Presse. В ноябре ЕС продлил действие этих санкций на год, до 12 ноября 2021 года. В санкционный список за незаконное бурение сейчас входят два гражданина Турции.
Также лидеры ЕС поручили главе дипломатии Евросоюза разработать к марту 2021 года доклад по отношениям с Турцией и дальнейшим действиям, и поручили верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю работать над созывом международной конференции по ситуации в Восточном Средиземноморье.
В заявлении говорится также, что ЕС намерен координировать с США действия и решения по Турции.
Напомним, в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ЕС должен как можно скорее преодолеть стратегическую слепоту по ситуации в Восточном Средиземноморье и не позволять Греции и Кипру манипулировать ей.
Ранее сообщалось, что Турция продлила сейсморазведку в Восточном Средиземноморье к югу от греческого острова Кастелоризо до 4 ноября.
В начале октября власти Турции распространили международное морское оповещение NAVTEX, согласно которому турецкое сейсмографическое судно с 10 октября до 9 ноября будет находиться к западу от побережья Кипра. В этот же район Турция направила вспомогательное судно Tanux 1 и дежурное Apollo Moon.
Кроме того, объявила Турция, судно Oruc Reis будет проводить исследования совместно с судами Ataman и Cengizhan к югу от греческого острова Кастелоризо с 12 до 22 октября. МИД Греции заявил, что этот район относится к греческому континентальному шельфу и расположен на расстоянии всего 6,5 морской мили от побережья Кастелоризо.
Территориальные воды греческих островов в Эгейском море определены в шесть морских миль. Анкара заявила, что судно ведет деятельность исключительно на турецком континентальном шельфе в 15 километрах от побережья Турции и в 425 километрах от побережья Греции.
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Экономика , МИД , ЕС , Совет Европы , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , France-Presse
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