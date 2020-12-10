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Песков рассказал об обращении россиян к Путину из-за цен 

Лера Букина 1 час назад
Песков рассказал об обращении россиян к Путину из-за цен
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает информацию о росте цен на продукты питания не только от ведомств, но и от граждан, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что с прошлого воскресенья стали поступать обращения россиян, в которых много говорится о ценах.

«Много пишут, описывают ситуацию и так далее, приводят конкретные примеры в конкретных регионах», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее «Рамблер» сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к ретейлерам, производителям и экспортерам. Он счел недопустимым в нынешних условиях повышение цен на продукты. Мишустин также подверг критике работу Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития и ФАС, заявив, что они «пустили на самотек» ситуацию с ценами на продовольственные товары.
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Экономика , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Минпромторг , ФАС , Минэкономразвития , Минсельхоз , РИА Новости
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