Песков рассказал об обращении россиян к Путину из-за цен 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает информацию о росте цен на продукты питания не только от ведомств, но и от граждан, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что с прошлого воскресенья стали поступать обращения россиян, в которых много говорится о ценах.
«Много пишут, описывают ситуацию и так далее, приводят конкретные примеры в конкретных регионах», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее «Рамблер» сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к ретейлерам, производителям и экспортерам. Он счел недопустимым в нынешних условиях повышение цен на продукты. Мишустин также подверг критике работу Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития и ФАС, заявив, что они «пустили на самотек» ситуацию с ценами на продовольственные товары.