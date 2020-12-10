Песков рассказал об обращении россиян к Путину из-за цен 

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Он уточнил, что с прошлого воскресенья стали поступать обращения россиян, в которых много говорится о ценах.

«Много пишут, описывают ситуацию и так далее, приводят конкретные примеры в конкретных регионах», — цитирует РИА Новости Пескова.