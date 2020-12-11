Масштабная программа зарубежного кредитования, которую в последние десять лет проводил Китай, почти полностью свернута. К такому выводу пришли исследователи из Бостонского университета.

В 2016 году финансирование иностранных проектов достигло максимума — 75 миллиардов долларов. В минувшем году оно сократилось до четырех миллиардов. Причиной стал пересмотр программы «Инициатива пояса и пути».

Китай перестал разбрасываться деньгами на фоне резкой критики программы как внутри страны, так и от самих должников. Как рассказал старший научный сотрудник по Китаю в британском Chatham House Ю Цзие, Пекин столкнулся с гигантским репутационным ущербом, пишет VTimes.

Его обвинили в отсутствии прозрачности условий кредитования, пренебрежении социальными и экологическими последствиями проектов, на которые выделяются деньги, а также в очевидном экспансионистском характере поддержки, то есть желании расширить сферу политического влияния. Отдельным пунктом претензий оказался тот факт, что Пекин выдавал деньги странам с нестабильным финансовым положением и низким уровнем доходов граждан.

В частности, Пакистан, один из лидеров по сумме взятых кредитов, указал, что китайские компании завышали стоимость энергетических проектов на миллиарды долларов. Другими словам, Исламабад переплачивал Китаю за строительство объектов, что существенно ухудшило условия кредита. Теперь страна добивается пересмотра своего долга.

Глава Центра политики глобального развития при Бостонском университете Кевин Галлахер не исключил, что сдерживать свои вложения за рубежом Пекин заставила и торговая война с США. В результате в последнее время китайские банки начали все больше кредитовать внутренний рынок, в том числе собственную медицину.

Как показало исследование, большая часть китайских кредитов, около 60 процентов, получили десять государств. Главным из них стала Венесуэла, на нее приходится порядка 12,5 процента долга. Также крупными должниками остаются Пакистан, Индонезия, Ангола, Бангладеш, Кения, Эфиопия, Россия, Казахстан и Белоруссия.