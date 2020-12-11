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В Германии разочаровались в США после «Северного потока-2» 

Lenta.ru 1 час назад
В Германии разочаровались в США
Фото: © EPA
В Германии заявили, что разочаровались в США после ситуации с «Северным потоком-2» и призывов исполняющей обязанности американского посла в ФРГ Робин Куинвиль заморозить проект. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, пишет «Интерфакс».
Представитель немецкой стороны напомнил Вашингтону о нормах международного права и залоге успешного международного сотрудничества. По его словам, США не могут ставить под вопрос право суверенного государства самостоятельно определять свою энергетическую политику.
В начале декабря Робин Куинвиль заявила, что Германии нужно наложить мораторий на строительство «Северного потока-2». Таким образом, по ее мнению, Берлин показал бы, что Евросоюз больше не собирается терпеть «продолжающееся коварное поведение России». По ее оценке, газопровод является не сугубо экономическим проектом, как заявляют в Москве, а становится инструментом давления Кремля на Украину и Европу.
В ответ на слова американского дипломата в Минэкономики Германии заявили, что подобные экстерриториальные санкции США неправомерны.
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Комментарии 30
Экономика , Клаус Эрнст , Бундестаг , ЕС , Минэкономразвития , Интерфакс
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