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Польша заявила о победе в переговорах по бюджету ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Польша заявила о победе в переговорах по бюджету ЕС
Фото: © EPA
Польша не пошла на уступки и считает своей победой результаты переговоров о бюджете ЕС, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Закончились ключевые переговоры. На кону было 770 млрд долларов (около 211 млрд долларов), благодаря которым мы сможем лучше и быстрее развиваться и сокращать дистанцию до богатейших государств Европы», — передает РИА «Новости» слова Моравецкого.

«Соглашение, о котором мы договорились, — это двойная победа. Во-первых, бюджет ЕС может вступить в силу, и Польша получит из него 770 миллиардов злотых. Второе — эти деньги в безопасности, потому что механизм условий был ограничен очень точными критериями. Сегодняшние условия блокируют возможность изменения этих правил в будущем вопреки Польше. Европейская комиссия будет обязана использовать критерии, точно соответствующие выводам Европейского совета, которые мы только что приняли», — добавил польский премьер.

«В согласованных сегодня условиях мы не уступили ни одной записи, согласованной несколько дней назад совместно с Венгрией и немецким президентством», — заключил Моравецкий.

Ранее Европейский парламент и Совет Евросоюза согласовали семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы объемом более 1 трлн евро, который Венгрия и Польша заблокировали.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что экономика ЕС должна впасть в спячку, чтобы с минимальными потерями перенести кризис из-за повсеместного карантина в связи с пандемией коронавируса.
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Экономика , ЕС , Европарламент , Европейский совет , Совет Европы , Еврокомиссия , РИА Новости
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