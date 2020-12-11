На Курилах могут создать офшор 

Правительство не исключает создание еще одного офшора, на этот раз на Курильских островах. Развитие получит и специальный административный режим (CFH) на острове Русский в Приморском крае. Эксперты скептически оценивают возможности правительства по привлечению инвесторов в развитие Дальнего Востока. Бизнесу обещаны налоговые преференции, но сам капитал не защищен в достаточной степени.

На Курильских островах может быть создан особый преференциальный режим. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер правительства Юрий Трутнев . В качестве альтернативы экспертами рассматривался вариант размещения особой экономической зоны на острове Русский в акватории Владивостока.

«Надо ли создавать на острове Русский, не знаю. Мне, например, больше нравятся для преференциального режима Курильские острова», — ответил Трутнев.

Чиновник также заявил на встрече с журналистами, что реформа институтов развития, проводимая сейчас в стране, обеспечит более эффективную работу с инвесторами на Дальнем Востоке.

«Никаких планов по снижению темпов развития регионов вообще, а тем более в дальневосточных регионах, у правительства нет. Да, естественно, экономический кризис сказывается на работе предприятий, сказывается на экономике. Но все стоящие перед государством задачи должны решаться», — сказал Трутнев, добавив, что власти продолжат совершенствовать систему поддержки инвестиционных проектов.

«Русский офшор»

Он назвал созданные на Дальнем Востоке территории опережающего развития лучшими в России. Более того, преференциальная система, созданная на Дальнем Востоке — «одна из самых конкурентных в мире», уверен Трутнев. Тем не менее она неидеальна и нуждается в дальнейшей настройке.

По данным вице-премьера, на Дальнем Востоке реализуется 2,4 тысячи инвестпроектов, обеспеченных государственной поддержкой.

Инвесторами уже вложено в развитие Дальневосточного округа 1,2 трлн рублей.

Кроме ТОРов на Дальнем Востоке создан специальный административный район (САР) — на острове Русский, напомнил вице-премьер. Закон о САР был принят в 2018 году. На территории САР могут перерегистрироваться компании из иностранных юрисдикций. Основная цель создания такого механизма, запущенного в 2018 году, — деофшоризация зарубежных компаний, подконтрольных российскими гражданам и владеющих активами в России.

Этот особый налоговый режим интересен в первую очередь тем компаниям с российским участием, которые попали под действие западных экономических санкций. Соответствующие поправки в закон «О международных компаниях и международных фондах» были приняты Госдумой в первом чтении. Как ожидается, поправки вступят в силу в 2021 году.

Эта законодательная инициатива снимает ограничения на перерегистрацию компаний из зарубежных офшорных юрисдикций в режим САР.

Сейчас на острове Русский перерегистрированы пока только две международные компании — «Финвижн Холдингс» совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна и «Доналинк» Андрея Мельниченко , бенефициара «Сибирской угольной энергетической компании».

Второй аналогичный режим действует на острове Октябрьский в Калининградской области.

Режим САР, предоставляющий защиту от санкций и льготы по налогам, окрестили «русским офшором». Возможностью вернуться из-за рубежа на родину и оптимизировать налоги воспользовались всего 35 компаний. Считается, что еще несколько компаний изучают возможность смены «прописки» с западной на российскую. Власти агитируют их тем, что тот же, например, дальневосточный САР находится на территории свободного порта Владивосток. Это дает возможность резидентам порта льготы по налогу на прибыль, имущество, землю и оплату страховых взносов на рабочие места (при условии инвестирования в реальном секторе экономики).

Тем не менее результаты по суверенизации экономики пока что скромные. Это дало право экспертам говорить о непопулярности режима САР у зарубежного бизнеса, имеющего российские корни. Вице-премьер Трутнев с такой трактовкой не согласился.

«Ни опасности, ни напряжения [для работы с инвесторами на Дальнем Востоке] нет», — резюмировал Трутнев.

«Важно обеспечить безопасность активов»

Тема «русских офшоров», особых экономических зон, территорий опережающего развития актуализировалась в связи с тем, что сейчас наконец-то стартовала процедура переезда полпредства ДФО из Хабаровска во Владивосток. Приморский край станет главным пунктом привлечения инвестиций на восток. Указ о перебазировании полпредства был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2018 года. Теперь правительственные чиновники будут ближе к инвесторам в буквальном смысле этого слова. И одновременно с этим правительство запустило реформу институтов развития. Власти рассчитывают получить синергетический эффект.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», пока не видят поводов для оптимизма.

«Такие механизмы гипотетически будут стимулировать возврат капиталов из-за рубежа, ранее выведенный крупным бизнесом. Но пока миллиардного притока капитала в нашу экономику за счет этого инструмента мы не видим», — говорит член экспертного совета по эффективности управления и производительности труда при Госдуме Николай Калмыков.

«Минимизация налогового бремени — это хорошо, но не менее важно, обеспечение безопасности активов, а также простота ведения бизнеса. Вопрос в том, насколько эти проблемы решены в наших внутренних офшорных зонах?», — говорит управляющий партнер компании «Кадерус Капитал» Андрей Акопян.

Режим преференций для Курильских островов тем не менее может заинтересовать «патриотически настроенных предпринимателей, готовых инвестировать в развитие Курильских островов, в туризм и другие отрасли, считает Калмыков, напоминая, что ранее власти Сахалинской области уже лоббировали идею обнуления налогов на островах.

При этом эксперты предупреждают, что инициатива по созданию офшорной зоны на Курилах, на часть которых претендует Япония, могут иметь негативный международный резонанс.