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Китай перестал разбрасываться деньгами 

Прайм 4 часа назад
Китай свернул десятилетнюю программу по «разбрасыванию деньгами»
Фото: Reuters
Масштабная программа по привлечению зарубежного кредитования, которую Китай проводил последние 10 лет, почти полностью свернута, пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование Бостонского университета.
Отмечается, что в 2016 году финансирование иностранных проектов в Поднебесной достигло максимума — $75 миллиардов. В последнем же году такое привлечение средств сократилось до $4 миллиардов.
Причина: пересмотр программы "Инициатива пояса и пути".
Поясняется, что решение китайских властей перестать разбрасываться деньгами было принято на фоне резкой критики этой программы как внутри страны, так и от самих должников за рубежом.
Как отметил старший научный сотрудник по Китаю в британском Chatham House Ю Цзие, власти страны столкнулись с огромным репутационным ущербом, сообщало VTimes.
Пекин обвинялся в отсутствии прозрачности условий кредитования по этой программе, а также в пренебрежении социальными и экологическими последствиями проектов. Еще одна претензия: очевидный экспансионистский характере поддержки, то есть, желание властей Китая расширить сферу своего политического давления.
Особняком в списке претензий к Китая стоит факт того, что Пекин выдавал кредитные деньги государствам с нестабильным финансовым положением, а также с низким уровнем доходов населения этих стран.
В том числе, речь идет о Пакистане: эта страна — в списке лидеров по сумме взятых кредитов. Отмечается, также, что китайский бизнес завышал стоимость энергетических проектов на миллиарды долларов. То есть, Исламабад переплачивал Китаю за строительство объектов, а это, в свою очередь, существенно ухудшало условия такого кредитования. Теперь Пакистан добивается пересмотра своего долга перед Поднебесной.
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Экономика , Королевский институт международных отношений , Lenta.ru
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