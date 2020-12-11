Эксперт FxPro Александр Купцикевич заявил, что курс доллара в начале 2021 года продолжит падать и к концу первого квартала достигнет 69-70 рублей.

По мнению Купцикевича, недавние попытки российской валюты закрепиться ниже 90 рублей за евро дают надежду, что евро может прийти к 85 рублям зимой 2021 года.

Аналитик отметил, что на этой неделе курс доллара к рублю провалился под линию 200-дневной скользящей средней. Это считается сигналом устойчивого нисходящего тренда.

Купцикевич предупредил, что целенаправленный или резкий рост российской валюты к отметке в 75-75,5 рублей будет сигналом, что рубль пока не способен вернуться к долгосрочному укреплению. Однако глобальная экономика и спрос восстанавливаются, цены на российскую нефть растут, поэтому доллар с высокой вероятностью продолжит падение к рублю.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 10 января курс доллара потерял 84,5 копейки и достиг 73,02 рубля впервые с 18 августа. Евро подешевел на 66 копеек и стоил 88,59 рубля.

Аналитики объясняли, что рубль нашел поддержку в дорожающей нефти, а доллар слабеет из-за новостей о скором применении вакцин по всему миру.