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Россия выделила ООН 66 миллионов долларов 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россия выделила ООН 66 миллионов долларов
Фото: Reuters
Россия 10 декабря перевела в бюджет ООН 66 443 814 долларов. Об этом сообщается на сайте постоянного представительства страны при ООН.
Дипломаты объяснили, что 66,4 миллиона — начисленный на Россию взнос в регулярный бюджет ООН.
Как писал «Рамблер», в прошлом году членский взнос России в бюджет ООН и в бюджеты миротворческих операций составил 148,4 миллиона долларов.
Деньги были выделены на многопрофильные комплексные миссии организации по стабилизации в Мали и в Центральноафриканской республике, на смешанную операцию Африканского союза — ООН в Дарфуре, миссию ООН по стабилизации в Конго, временные силы ООН в Ливане, отделение ООН по поддержке в Сомали, миссию ООН в Южном Судане, временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее, миссию ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити, силы ООН по наблюдению за разъединением, миссию ООН по делам временной администрации в Косово и миссию ООН по проведению референдума в Западной Сахаре.
Размер взносов в бюджет ООН устанавливают в зависимости от среднего показателя ВВП страны за десять лет с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности.
Страны, которые пропускают взносы в течение двух лет, лишаются права голоса в Генеральной Ассамблее ООН. США покрывают 22 процента расходов организации, за ними следуют Япония, Китай, Германия, Франция, Великобритания, Бразилия, Италия, Россия и Канада.
Видео дня. Власти намерены сдержать рост цен в магазинах
Комментарии
Экономика , Генассамблея ООН , ООН
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