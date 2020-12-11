Россия выделила ООН 66 миллионов долларов 

Россия 10 декабря перевела в бюджет ООН 66 443 814 долларов. Об этом сообщается на сайте постоянного представительства страны при ООН.

Дипломаты объяснили, что 66,4 миллиона — начисленный на Россию взнос в регулярный бюджет ООН.

Как писал «Рамблер», в прошлом году членский взнос России в бюджет ООН и в бюджеты миротворческих операций составил 148,4 миллиона долларов.

Деньги были выделены на многопрофильные комплексные миссии организации по стабилизации в Мали и в Центральноафриканской республике, на смешанную операцию Африканского союза — ООН в Дарфуре, миссию ООН по стабилизации в Конго, временные силы ООН в Ливане, отделение ООН по поддержке в Сомали, миссию ООН в Южном Судане, временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее, миссию ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити, силы ООН по наблюдению за разъединением, миссию ООН по делам временной администрации в Косово и миссию ООН по проведению референдума в Западной Сахаре.

Размер взносов в бюджет ООН устанавливают в зависимости от среднего показателя ВВП страны за десять лет с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности.