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Швеция хочет отказаться от наличных в пользу цифровой валюты 

Прайм и ещё 2 35 минут назад
Европейская страна захотела отказаться от наличных
Фото: © fotolia.com/ byggarn.se
Власти Швеции захотели отказаться от использования в стране наличных денег и начали разрабатывать цифровой аналог национальной валюты — кроны, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Bloomberg.
Министр финансов европейской страны Пер Болунд объявил о начале масштабного исследования, которое должно завершиться к ноябрю 2022 года. Его результатом должно стать появление цифровой кроны.
Это не первый раз, когда шведские власти уделяют внимание разработке цифровой валюты. Местный центробанк, формально независимый от правительства, уже проводит соответствующий эксперимент совместно с международной консалтинговой компанией Accenture.
В 2020 году использование наличных денег в Швеции снизилось до исторически минимального уровня. На них приходится менее 10 процентов от всех платежей в стране. В расчете на долю от национального ВВП это самый низкий результат в мире на данный момент.
Ранее с инициативой разработки цифровой национальной валюты выступали финансовые власти нескольких стран, включая Францию, Россию и Евросоюз. Глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявляла, что цифровой евро мог бы способствовать развитию финансовой системы и служить надежным средством платежей на случай катаклизмов.
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Комментарии
Экономика , Экономика России , Кристин Лагард , ЕС , Центральный банк России , ЕЦБ , Bloomberg , Lenta.ru
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