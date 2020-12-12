Европейская страна захотела отказаться от наличных

Власти Швеции захотели отказаться от использования в стране наличных денег и начали разрабатывать цифровой аналог национальной валюты — кроны, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Bloomberg.

Министр финансов европейской страны Пер Болунд объявил о начале масштабного исследования, которое должно завершиться к ноябрю 2022 года. Его результатом должно стать появление цифровой кроны.

Это не первый раз, когда шведские власти уделяют внимание разработке цифровой валюты. Местный центробанк , формально независимый от правительства, уже проводит соответствующий эксперимент совместно с международной консалтинговой компанией Accenture.

В 2020 году использование наличных денег в Швеции снизилось до исторически минимального уровня. На них приходится менее 10 процентов от всех платежей в стране. В расчете на долю от национального ВВП это самый низкий результат в мире на данный момент.