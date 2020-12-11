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В Вашингтоне считают, что проект «Северный поток — 2» не будет реализован 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
В США исключили возможность реализации «Северного потока — 2»
Фото: РИА Новости
В администрации США считают, что проект российского газопровода "Северный поток — 2" не имеет никаких шансов на реализацию. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на высокопоставленный источник из американского правительства.
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По его словам, "Северный поток — 2" никогда не будет транспортировать российский газ, даже если он будет построен.
Собеседник агентства подчеркнул, что, если бы оператор газопровода Nord Stream 2 AG мог завершить проект, то он бы давно уже это сделал. Ранее Nord Stream 2 AG сообщил, что строительство "Северного потока — 2" вновь возобновилось. Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток — 2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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Экономика , Владимир Путин , Администрация США
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