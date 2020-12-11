администрации США считают, что проект российского газопровода "Северный поток — 2" не имеет никаких шансов на реализацию. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на высокопоставленный источник из американского правительства.

По его словам, "Северный поток — 2" никогда не будет транспортировать российский газ, даже если он будет построен.

Собеседник агентства подчеркнул, что, если бы оператор газопровода Nord Stream 2 AG мог завершить проект, то он бы давно уже это сделал. Ранее Nord Stream 2 AG сообщил, что строительство "Северного потока — 2" вновь возобновилось. Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.