Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с "Известиями" назвал сроки окончания строительства газопровода "Северный поток — 2".
Он спрогнозировал, что судну-трубоукладчику "Фортуна" необходимо не больше недели на достройку участка этого российского газопровода в водах Германии. По словам эксперта, скорость работы этого трубоукладчика составляет 1 км в сутки.
"Чтобы полностью завершить укладку подводной части обеих ниток "Северного потока — 2", включая датский участок, потребуется от одного до полутора месяцев при одновременной работе обоих судов — "Фортуна" и "Академик Черский", — сказал Юшков.
Он также добавил, что одной "Фортуне" на это будет нужно до трех месяцев. Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик "Фортуа" приступил к укладке недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии.
Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток — 2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.