Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.44
89.75
88.99
Прогноз
14.12 – 21.12
$
73.00
88.77
Индексы и котировки Brent
49.92
–0.30 Золото
1840.36
–0.09 РТС
1404.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.12
1.2117
+0.0204
26.11
1.1913
08.12
30.11
16.11

Эксперт назвал сроки завершения строительства «Северного потока — 2» 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
«Северный поток — 2» достроят через несколько месяцев
Фото: Reuters
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с "Известиями" назвал сроки окончания строительства газопровода "Северный поток — 2".
Работы по «Северному потоку — 2» возобновили
Он спрогнозировал, что судну-трубоукладчику "Фортуна" необходимо не больше недели на достройку участка этого российского газопровода в водах Германии. По словам эксперта, скорость работы этого трубоукладчика составляет 1 км в сутки.

"Чтобы полностью завершить укладку подводной части обеих ниток "Северного потока — 2", включая датский участок, потребуется от одного до полутора месяцев при одновременной работе обоих судов — "Фортуна" и "Академик Черский", — сказал Юшков.

Он также добавил, что одной "Фортуне" на это будет нужно до трех месяцев. Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик "Фортуа" приступил к укладке недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии.
Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток — 2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Видео дня. Власти намерены сдержать рост цен в магазинах
Газета.Ru: последние новости
Строительство "Северного потока - 2" возобновлено Строительство "Северного потока - 2" возобновлено Евросоюз согласовал расширение санкций против Турции Евросоюз согласовал расширение санкций против Турции "Академик Черский" прибыл в точку достройки "Северного потока – 2" "Академик Черский" прибыл в точку достройки "Северного потока – 2"
Комментарии 218
Экономика , Игорь Юшков , Владимир Путин , Финансовый университет , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение