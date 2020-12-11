Он спрогнозировал, что судну-трубоукладчику "Фортуна" необходимо не больше недели на достройку участка этого российского газопровода в водах Германии. По словам эксперта, скорость работы этого трубоукладчика составляет 1 км в сутки.

"Чтобы полностью завершить укладку подводной части обеих ниток "Северного потока — 2", включая датский участок, потребуется от одного до полутора месяцев при одновременной работе обоих судов — "Фортуна" и "Академик Черский", — сказал Юшков.

Он также добавил, что одной "Фортуне" на это будет нужно до трех месяцев. Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик "Фортуа" приступил к укладке недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии.