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В России объяснили рост цен на продукты 

Lenta.ru и ещё 3 22 часа назад
В России объяснили рост цен на продукты
Фото: РИА Новости
Рост цен на продукты в России и в мире лишь косвенно связан с пандемией коронавируса — на ситуацию влияет комплекс факторов, объяснил старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Абдолреза Аббассиан. Его слова приводит ТАСС.

«Это следствие более сложного сочетания факторов: высокий спрос, нехватка поставок отдельных типов продуктов, макроэкономические причины. Это не значит, что пандемия никак не сказалась, но сложно отделить этот аспект от других аспектов», — сказал Аббассиан.

Кроме того, по его словам, на международном и локальном рынках складываются разные ситуации в зависимости от того, является страна импортером или экспортером.

«Страны-экспортеры в целом преодолели трудности, а страны-импортеры столкнулись с другими проблемами, такими как экономический спад, негативный рост, снижение курса местной валюты, инфляция», — пояснил Аббассиан.

Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты в России. В ходе совещания по экономическим вопросам он заявил, что объяснять ситуацию пандемией коронавируса нельзя, речь идет о попытках подогнать внутренние цены под мировые.
По данным исследовательского холдинга «Ромир», цены на основные продукты и товары повседневного спроса в стране с начала года выросли на 14 процентов. Официальная инфляция, по информации Росстата, достигла 4,42 процента.
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Комментарии 2
Экономика , Экономика России , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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