В России объяснили рост цен на продукты 

«Это следствие более сложного сочетания факторов: высокий спрос, нехватка поставок отдельных типов продуктов, макроэкономические причины. Это не значит, что пандемия никак не сказалась, но сложно отделить этот аспект от других аспектов», — сказал Аббассиан.