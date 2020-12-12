Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

9 декабря на рост цен на базовые продукты питания обратил внимание президент России Владимир Путин , подчеркнув, что это не связано с пандемией коронавируса. Рост стоимости продуктов, по словам Путина, связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал министерства за подорожание продуктов. Он поручил вице-премьерам, министрам и главам профильных ведомств принять меры для урегулирования цен и еженедельно отчитываться об этом. Кроме того, Мишустин дал четыре дня на подготовку нормативных актов для решения проблемы роста цен на продукты питания.

По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре 2020 года в годовом выражении ускорилась до 4,42% после 3,99% в октябре. При этом в ноябре продовольственные товары подорожали на 1,34% по сравнению с октябрем, цены на непродовольственные товары выросли на 0,58%, стоимость услуг — на 0,5%.