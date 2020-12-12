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В США заявили, что «Северный поток — 2» никогда не будет функционировать 

РИА Новости 1 час назад
Проект российского газопровода "Северный поток — 2" не имеет шансов на реализацию, сообщает DPA со ссылкой на высокопоставленного источника из американского правительства.
По мнению собеседника агентства, если бы оператор газопровода действительно мог завершить проект, он бы "давно это сделал".
Ранее оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "потока" в водах Германии.
Псаки не ответила на вопрос о «Северном потоке — 2»
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
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Экономика , Видео , ИА DPA
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