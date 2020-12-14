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Дерипаска предложил способ снизить цены на продукты 

Лера Букина 1 час назад
Дерипаска связал рост цен на продукты с кредитами для аграриев
Фото: РИА Новости
Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что повышение цен на продукты питания в России обусловлено высокими процентами по кредитам для аграриев. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
Бизнесмен пояснил, что аграрные организации получают кредиты не менее чем под 12% годовых, по этой причине они повышают цены на товары. Ценовая стабильность, по его словам, является сомнительной ситуацией.

«Здесь нужно менять подход: если мы предоставим аграрному сектору деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или в Америке, не будет никакого роста цен», — подчеркнул он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что глава Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал правительство на фоне повышения цен на продукты. Он потребовал решить данную ситуацию за одну неделю. Президент отметил, что покупательная способность россиян снижается, а цены на еду повышаются. Кроме того, стало известно, что торговые сети уже получили рекомендации от властей.
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Комментарии 1
Экономика , Компании , Олег Дерипаска , Владимир Путин
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