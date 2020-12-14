В России начали замораживать цены на продукты

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Власти России начали замораживать цены на продукты 

Lenta.ru 1 час назад
Российские власти начали замораживать цены на продукты: соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен, чей рост возмутил президента Владимира Путина, должны быть заключены до 20 декабря, они будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин указал, что производство продуктов должно оставаться выгодным для бизнеса и его необходимо поддерживать, ответственность за заключение соглашений несут Минсельхоз и Минпромторг. Он также добавил, что все нормативно-правовые акты, направленные на стабилизацию цен, должны быть подписаны сегодня, 14 декабря. Также Мишустин сказал, что доклады о ситуации с ценами на продукты правительство будет заслушивать еженедельно.
Песков рассказал об обращении россиян к Путину из-за цен
Ранее в декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание базовых продуктов питания — сахара, макарон, муки, подсолнечного масла и хлеба и дал правительству неделю на принятие мер для прекращения роста цен.
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Комментарии 79
Экономика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Минпромторг , Минсельхоз
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