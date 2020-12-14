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Крым выделит в 2021 году на нацпроекты более 13 млрд рублей 

Газета.Ru и ещё 2 10 часов назад
Крым выделит в 2021 году на нацпроекты более 13 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Власти Крыма намерены выделить в 2021 году более 13 млрд рублей на исполнение региональных программ в рамках национальных проектов, сообщил в понедельник на парламентских слушаниях по проекту бюджета региона председатель Госсовета республики Владимир Константинов, передает ТАСС.
Госсовет Крыма в понедельник принял проект закона о бюджете региона в первом чтении. Ожидается, что бюджет на 2021 год будет дефицитным: расходы в нем превышают доходы на 1,4 млрд рублей.
«В контексте реализации нацпроектов в республике утверждены 48 региональных проектов, по которым предусмотрено финансирование на 2021 год в размере 13,1 млрд рублей. Среди них: 5,5 млрд запланировано на безопасные и качественные автомобильные дороги; 3,3 млрд — на программу «Демография»; 1,28 млрд — на программу «Образование»; 954 млн — на программу «Здравоохранение»; 863 млн — на программу «Экология»; 845 млн — на программу «Жилье и городская среда», — сказал Константинов.
Он также уточнил, что на газификацию населенных пунктов по региональным программам в 2021 году предусмотрено 1,4 млрд рублей на 40 объектов. Вице-премьер правительства региона — министр финансов Крыма Ирина Кивико, представляя проект депутатам, уточнила, что в адресную инвестиционную программу и план капитального ремонта на 2021 год включено 477 объектов.

«Сумма ФЦП (федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя — прим. ТАСС) на этот год составляет 66 млрд, на плановый период в законе о федеральном бюджете, который уже принят — 36 млрд рублей. То есть, снижение на 45%», — сказала Кивико, уточнив позже, что в первом квартале 2021 года сумма будет скорректирована с учетом выделения правительством РФ средств на преодоление вододефицита в Крыму и Севастополе. В проекте бюджета региона также предусмотрен объем дорожного фонда Крыма на 2021 год в сумме около 22 млрд рублей, уточнила Кивико.

Региональные власти ожидают, что доходы бюджета в следующем году снизятся на 28,3% по сравнению с 2020 годом — до 150,8 млрд рублей, в том числе 48,4 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, 102,4 млрд рублей — безвозмездные поступления. Расходы составят 152,2 млрд рублей.
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Экономика , Ирина Кивико , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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