Эксперт: ЦБ сохранит ключевую ставку

Он объясняет это тем, что перед неделей тишины ЦБ РФ не пришел к корректировке рыночных ожиданий, которые склоняются в сторону продолжения паузы в вопросе смягчения денежно-кредитной политики государства. Он напомнил, что глава Банка России Эльвира Набиуллина была обеспокоена повышенными инфляционными ожиданиями россиян, которые могут лишь провоцировать инфляцию.

Васильев считает, что вторая причина для сохранения ключевой ставки — быстрый темп инфляции на фоне повышения цен на продукты питания и растянутого эффекта переноса ослабления рубля в июне-октябре.

Третьим фактором является политика новой администрации США в отношении РФ. Речь идет о возможном усилении санкционного давления на страну. Он считает, что ЦБ РФ должен готовиться к быстрой реакции в том случае, если отношения с США будут и дальше ухудшаться. Он подчеркнул, что высокая рублевая процентная ставка может помочь снизить риски оттока капитала.

Васильев также предположил, что Банк России в 2021 году сможет еще один раз снизить ключевую ставку до 4% для закрепления инфляции вблизи 4%.