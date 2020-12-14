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Эксперт дал прогноз по ключевой ставке ЦБ 

Лера Букина 2 часа назад
Эксперт: ЦБ сохранит ключевую ставку
Фото: ТАСС
Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев прогнозирует, что ЦБ РФ 18 декабря оставит ключевую ставку неизменной на рекордном минимуме в 4,25% годовых. Об этом он рассказал агентству «Прайм».
Он объясняет это тем, что перед неделей тишины ЦБ РФ не пришел к корректировке рыночных ожиданий, которые склоняются в сторону продолжения паузы в вопросе смягчения денежно-кредитной политики государства. Он напомнил, что глава Банка России Эльвира Набиуллина была обеспокоена повышенными инфляционными ожиданиями россиян, которые могут лишь провоцировать инфляцию.
Васильев считает, что вторая причина для сохранения ключевой ставки — быстрый темп инфляции на фоне повышения цен на продукты питания и растянутого эффекта переноса ослабления рубля в июне-октябре.
Третьим фактором является политика новой администрации США в отношении РФ. Речь идет о возможном усилении санкционного давления на страну. Он считает, что ЦБ РФ должен готовиться к быстрой реакции в том случае, если отношения с США будут и дальше ухудшаться. Он подчеркнул, что высокая рублевая процентная ставка может помочь снизить риски оттока капитала.
Васильев также предположил, что Банк России в 2021 году сможет еще один раз снизить ключевую ставку до 4% для закрепления инфляции вблизи 4%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что реальная ставка в РФ по итогам ноября впервые с начала 2016 года пробила нулевую отметку. Она составила 0,17%. По словам председателя правления КБ «ФинТех» Татьяны Федорцовой, основная причина такого положения — темп инфляции.
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Комментарии
Экономика , Эльвира Набиуллина , Михаил Васильев , Совкомбанк , Администрация США , Центральный банк России
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