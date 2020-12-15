ОПЕК призвали не спешить с наращиванием добычи нефти

Странам ОПЕК не следует торопиться с тем, чтобы наращивать добычу со следующего года, в то время как спрос на энергоносители остается нестабильным, заявил президент ОПЕК, глава минэнерго Алжира Абдельмаджид Аттар.

"Несмотря на позитивные признаки и значительное улучшение в динамике цен на нефть, я считаю, что нам следует быть очень осторожными. При благоприятном сценарии мы сможем выйти на 2 миллиона баррелей в сутки уже в апреле. Но это не является самоцелью", — сообщил в интервью агентству Блумберг министр.

Странам важно добиться того, что излишки запасов в мире продолжили снижаться, отметил он.

Аттар также похвалил Россию за успехи в исполнении сделки ОПЕК+.

"Мы очень довольны общим вкладом стран вне ОПЕК, особенно России. Ее уровень соблюдения колебался между 95% и 98% с мая 2020 года. Это весьма удовлетворительный показатель", — сообщил министр.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в период до августа, а далее — на 7,7 миллиона до конца 2020 года. Согласно условиям, 10 из 13 стран ОПЕК, участвующих в сделке, с августа ослабили ограничения по добыче на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 4,868 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, но для Саудовской Аравии — отметка в 11 миллионов баррелей.

В январе ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Это соответствует сокращению на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход в январе на 5,8 миллиона, что предполагало наращивание добычи на 1,9 миллиона баррелей.

Далее в зависимости от условий рынка ОПЕК+ будет принимать решения по уровню добычи на следующий месяц, с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки.