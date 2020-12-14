АКОРТ: ретейлеры РФ не имеют проблем с запасами продуктов 

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил, что у российских ретейлеров отсутствуют проблемы с запасами продуктов. Об этом он сказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"У нас нет проблем с запасами, с объемом продукции, которую мы реализуем социальным группам населения", — сказал Беляков.

Он отметил, что никаких рисков для граждан нет. Беляков также уведомил, что соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло заключат все крупные федеральные торговые сети, входящие в АКОРТ.

Как сообщалось до этого, торговые сети подпишут соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла в пятницу, 18 декабря. Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты.

Согласно его поручению, проблема должна быть решена за неделю. Глава государства подчеркнул, что покупательная способность россиян падает, а цены на еду — растут. Власти уже дали рекомендации торговым сетям.