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АКОРТ: ретейлеры РФ не имеют проблем с запасами продуктов 

Газета.Ru 2 часа назад
АКОРТ: ретейлеры РФ не имеют проблем с запасами продуктов
Фото: РИА Новости
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил, что у российских ретейлеров отсутствуют проблемы с запасами продуктов. Об этом он сказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"У нас нет проблем с запасами, с объемом продукции, которую мы реализуем социальным группам населения", — сказал Беляков.

Он отметил, что никаких рисков для граждан нет. Беляков также уведомил, что соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло заключат все крупные федеральные торговые сети, входящие в АКОРТ.
Как сообщалось до этого, торговые сети подпишут соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла в пятницу, 18 декабря. Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты.
Согласно его поручению, проблема должна быть решена за неделю. Глава государства подчеркнул, что покупательная способность россиян падает, а цены на еду — растут. Власти уже дали рекомендации торговым сетям.
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
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Комментарии 1
Экономика , Сергей Беляков , Владимир Путин
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