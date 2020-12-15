Российские банки обвинили в создании «зомби» 

Участники организованной Центробанком конференции обвинили российские банки в создании «компаний-зомби», поддерживающих работоспособность только благодаря реструктуризации старых кредитов и мерам господдержки, пишут «Ведомости»

Среди участников мероприятия был бывший сотрудник Минэкономразвития , а ныне глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов . Он сравнил неэффективные компании, столкнувшиеся с проблемами из-за коронавируса, с зомби, а помогающие им за счет реструктуризации старых кредитов банки — с волшебниками. В результате они «поддерживают мертвеца в полуживом состоянии», отметил представитель ЦБ.

По словам Тремасова, присутствие на рынке большого числа «компаний-зомби» негативно влияет на национальную экономику в целом, поскольку ведет к снижению производительности и в конечном итоге к снижению темпов роста ВВП. Такие компании тратят значительную долю выручки и часть возможной прибыли на обслуживание долга вместо инвестиций в производство.

Российские банки активнее других кредитуют компании с низким уровнем платежеспособности во время кризисов, отметил старший экономист департамента денежно-кредитных и экономических вопросов Банка международных расчетов Райан Банерджи. Ресурсы для кредитования они берут в основном из кредитов от ЦБ, снизившего ключевую ставку до рекордно низкого уровня в 4,25 процента.

Таким образом, поддержка финансового сектора регулятором чревата потенциальными проблемами для экономики в будущем, считает Тремасов. Однако, по оценке других участников конференции, именно помощь со стороны ЦБ и правительства позволила спасти многие испытавшие сложности компании. Без нее количество «компаний-зомби» в России выросло бы на пять процентных пунктов — до 20 процентов.