Минфин предложил расширить «обмен тайнами» между ФНС и ЦБ

Минфин подготовил поправки, которые расширяют доступ налоговиков к банковской тайне — они смогут получать данные об операциях по счетам банков и их клиентов не только по запросу, как сейчас, а в рамках регулярного информационного обмена с ЦБ . Об этом пишет «Коммерсант» . Банк России, в свою очередь, сможет получать от ФНС сведения, составляющие налоговую тайну. Такой «обмен тайнами» должен повысить эффективность налоговиков по выявлению схем минимизации налогов. ЦБ же, получив сведения о доходах юридических лиц и ИП, информацию о сомнительных операциях, об имуществе, объектах налогообложения и задолженности перед бюджетом клиентов банков, страховщиков и так далее, сможет более качественно исполнять свои функции регулятора.

Тема расширения информобмена между налоговиками и ЦБ содержится в «Основных направлениях налоговой политики на 2021—2023 годы» Минфина. В ведомстве пояснили, что реализация новых мер будет способствовать обелению экономики и не затронет интересы добросовестных налогоплательщиков за счет применения риск-ориентированного подхода при отборе объектов для налогового контроля. Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, будет у ограниченного круга лиц, а обмен станет осуществляться с использованием защищенных каналов связи.

В ФНС подчеркивают, что речь не идет об отмене банковской или налоговой тайны, изменения позволят существенно сократить количество запросов в банки о представлении сведений об операциях по счетам их клиентов. Это снизит трудовые и материальные затраты, повысит эффективность риск-ориентированного подхода и предотвратит ущерб от недобросовестных налогоплательщиков, пояснили в службе. Законопроекты не предусматривают непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах физических лиц, отметили в ФНС. Такие сведения, как и прежде, можно будет получить только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа, руководителя или замруководителя ФНС в очень узком перечне случаев.

По словам экспертов, законопроект подчеркивает особый характер отношений ЦБ и ФНС, делегировав им право самостоятельно согласовать перечень документов и сведений, а также порядок их представления налоговым органам. Эффективность обмена банковской и налоговой тайнами зависит от условий этого соглашения, хотя принципиально этот механизм может повысить прозрачность финансовой среды в целом. После принятия поправок ЦБ будет вправе сообщать сотрудникам налоговых органов широкий круг сведений, ставших известными ему в рамках надзорной деятельности, отметили эксперты.