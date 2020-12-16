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Минфин предложил расширить доступ налоговикам к банковской тайне 

Банки.ру и ещё 4 1 час назад
Минфин предложил расширить «обмен тайнами» между ФНС и ЦБ
Фото: ТАСС
Минфин подготовил поправки, которые расширяют доступ налоговиков к банковской тайне — они смогут получать данные об операциях по счетам банков и их клиентов не только по запросу, как сейчас, а в рамках регулярного информационного обмена с ЦБ. Об этом пишет «Коммерсант». Банк России, в свою очередь, сможет получать от ФНС сведения, составляющие налоговую тайну. Такой «обмен тайнами» должен повысить эффективность налоговиков по выявлению схем минимизации налогов. ЦБ же, получив сведения о доходах юридических лиц и ИП, информацию о сомнительных операциях, об имуществе, объектах налогообложения и задолженности перед бюджетом клиентов банков, страховщиков и так далее, сможет более качественно исполнять свои функции регулятора.
Тема расширения информобмена между налоговиками и ЦБ содержится в «Основных направлениях налоговой политики на 2021—2023 годы» Минфина. В ведомстве пояснили, что реализация новых мер будет способствовать обелению экономики и не затронет интересы добросовестных налогоплательщиков за счет применения риск-ориентированного подхода при отборе объектов для налогового контроля. Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, будет у ограниченного круга лиц, а обмен станет осуществляться с использованием защищенных каналов связи.
В ФНС подчеркивают, что речь не идет об отмене банковской или налоговой тайны, изменения позволят существенно сократить количество запросов в банки о представлении сведений об операциях по счетам их клиентов. Это снизит трудовые и материальные затраты, повысит эффективность риск-ориентированного подхода и предотвратит ущерб от недобросовестных налогоплательщиков, пояснили в службе. Законопроекты не предусматривают непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах физических лиц, отметили в ФНС. Такие сведения, как и прежде, можно будет получить только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа, руководителя или замруководителя ФНС в очень узком перечне случаев.
По словам экспертов, законопроект подчеркивает особый характер отношений ЦБ и ФНС, делегировав им право самостоятельно согласовать перечень документов и сведений, а также порядок их представления налоговым органам. Эффективность обмена банковской и налоговой тайнами зависит от условий этого соглашения, хотя принципиально этот механизм может повысить прозрачность финансовой среды в целом. После принятия поправок ЦБ будет вправе сообщать сотрудникам налоговых органов широкий круг сведений, ставших известными ему в рамках надзорной деятельности, отметили эксперты.
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Экономика , Федеральная налоговая служба , Минфин , Центральный банк России
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