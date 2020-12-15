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Российский газ начнет поступать в Сербию в конце декабря 

BFM.RU и ещё 1 15 декабря 2020
Сербия получит российский газ в конце года
Фото: РИА Новости
Сербия пустит российский газ по «Балканскому потоку», который является продолжением «Турецкого потока», в конце декабря. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде, передает ТАСС.
Вучич предположил, что «после пуска газа экономика Сербии будет развиваться и займет первое место по уровню роста в Европе в этом году и в следующие три года».
Комментируя возможные санкции США из-за покупки российского газа, Вучич резко выступил против «рэкета во внешней политике».
Президент Сербии заявил, что не видит альтернативы российскому газу.

«Мы будем покупать самый качественный и самый дешевый газ, платить за рэкет кому бы то ни было в мире, пока я жив, мы не собираемся», — подчеркнул сербский президент.

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