Сербия получит российский газ в конце года

Сербия пустит российский газ по «Балканскому потоку», который является продолжением «Турецкого потока», в конце декабря. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде, передает ТАСС.
Вучич предположил, что «после пуска газа экономика Сербии будет развиваться и займет первое место по уровню роста в Европе в этом году и в следующие три года».
Комментируя возможные санкции США из-за покупки российского газа, Вучич резко выступил против «рэкета во внешней политике».
Президент Сербии заявил, что не видит альтернативы российскому газу.
«Мы будем покупать самый качественный и самый дешевый газ, платить за рэкет кому бы то ни было в мире, пока я жив, мы не собираемся», — подчеркнул сербский президент.