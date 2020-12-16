Украинский бюджет на 2021 год назвали преступным

Руководитель политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал принятый «непрофессиональным правительством» украинский госбюджет на 2021 год преступным.

«Это — преступный бюджет, который влечет за собой ответственность для тех, кто его подготовил, тех, кто не хочет менять экономический курс страны, наполнять реальным содержанием социальную политику», — заявил политик, передает РИА «Новости».

По его словам, чем быстрее это «непрофессиональное правительство» отправят в отставку, тем лучше будет для страны. Как отметил политик, не отправляя правительство в отставку, власть фактически затягивает «петлю на своей шее».

«Несмотря на экономический, политический, социальный кризис, на борьбу с коронавирусом, пандемию, нам надо как можно быстрее избавиться от этого непрофессионального, дилетантского правительства», — убежден Медведчук.

Парламентарий выразил мнение, что за все годы независимости не было такого, чтобы бюджет на две третьих формировался за счет заимствований, чтобы 65% всех поступлений в бюджет составляли кредиты.