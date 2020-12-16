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Медведчук назвал госбюджет Украины на 2021 год преступным 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 24 минуты назад
Украинский бюджет на 2021 год назвали преступным
Фото: РИА Новости
Руководитель политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал принятый «непрофессиональным правительством» украинский госбюджет на 2021 год преступным.

«Это — преступный бюджет, который влечет за собой ответственность для тех, кто его подготовил, тех, кто не хочет менять экономический курс страны, наполнять реальным содержанием социальную политику», — заявил политик, передает РИА «Новости».

По его словам, чем быстрее это «непрофессиональное правительство» отправят в отставку, тем лучше будет для страны. Как отметил политик, не отправляя правительство в отставку, власть фактически затягивает «петлю на своей шее».

«Несмотря на экономический, политический, социальный кризис, на борьбу с коронавирусом, пандемию, нам надо как можно быстрее избавиться от этого непрофессионального, дилетантского правительства», — убежден Медведчук.

Парламентарий выразил мнение, что за все годы независимости не было такого, чтобы бюджет на две третьих формировался за счет заимствований, чтобы 65% всех поступлений в бюджет составляли кредиты.
Ранее во вторник парламент Украины принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%, такое решение поддержали 289 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Депутаты фракции не голосовали за этот проект бюджета.
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Экономика , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РИА Новости
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