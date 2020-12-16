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Великобританию накрыл кризис на рынке труда 

Lenta.ru 1 час назад
Великобританию накрыл кризис на рынке труда
Фото: Reuters
Сокращение рабочих мест в Великобритании достигло рекордного уровня, и страну накрыл кризис на рынке труда, передает Bloomberg.
Сейчас уровень безработицы поднялся до 4,9 процента (самый высокий показатель с 2016 года), работы лишились свыше 217 тысяч человек, большинство сокращений пришлось на гостиничный бизнес и розничную торговлю. По прогнозам, безработица в стране вырастет до 7,5 процента (2,6 миллиона человек), еще восстановление экономики Британии осложняется потенциальным выходом из ЕС без сделки.
О грядущих проблемах ранее предупреждал министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак. По его словам, безработица достигнет пика во втором квартале будущего года и составит 7,5 процента — это примерно 2,6 миллиона человек.
Кроме того, Британия столкнулась с беспрецедентным падением экономики за всю историю. По прогнозам, ВВП страны в этом году упадет на 11,3 процента, к докризисным показателям экономика вернется не раньше третьего квартала 2022 года.
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Экономика , ЕС , Bloomberg
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