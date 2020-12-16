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Курс доллара: арабские шейхи подкинут проблем рублю 

Елена Прошина 1 час назад
Арабские шейхи подкинут проблем рублю
Фото: РИА Новости
Портал Finversia рассказал, что после ноябрьского укрепления рубль снова ждут большие неприятности: на этот раз курс доллара может взлететь до 81,9 рубля из-за арабских шейхов, которые пойдут против нефтяной сделки.
Соглашение по снижению нефтедобычи ОПЕК+ вступило в силу в мае, оно будет действовать и в начале 2021 года, но, как считают аналитики, этим недовольны Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. Если они пойдут против сделки, на рынке сформируется избыток предложения в 1,5-3 миллиона баррелей. По мнению экспертов, это станет катастрофой для нефтяных цен, а, следовательно, обвалит и рубль.
Finversia отмечает, что в этом году в ОАЭ открыли новые месторождения нефти с запасами в 273 миллиона тонн. Страна способна добывать до 4,1 миллиона баррелей в день, но из-за ограничений добывает только 2,4 миллиона. В ОАЭ недовольны такими результатами и в качестве примера все чаще приводят Ливию, увеличившую добычу.
По расчетам Finversia, в зависимости от ситуации с ценами на нефть к 31 декабря курс доллара окажется в границах 72,2 — 81,9 рубля, точечный прогноз — 77,1 рубля. Для евро на 31 декабря они прогнозируют коридор 86,2 — 97,2 рубля, точечный прогноз — 91,7 рубля.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи 15 декабря курс доллара падал на 27 копеек, до 73,6 рубля. Евро потерял 23,25 копейки и стоил 89,46 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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