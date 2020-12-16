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Белоруссия приостановила транзит нефтепродуктов через Клайпедский порт Литвы 

BFM.RU 4 часа назад
Белоруссия приостановила транзит нефти через порт Литвы
Фото: ТАСС
Дочернее предприятие «Белорусской нефтяной компании» BNK (UK) Limited приостановило перевалку нефтепродуктов через Клайпедский порт, сообщило литовское госпредприятие Klaipedos nafta. В компании уточнили, что все контракты остаются в силе, но выполнение договорных обязательств приостановлено на неопределенный срок.
По словам коммерческого директора Klaipedos nafta, решение принято не по экономическим, а по политическим причинам. С экономической точки зрения инфраструктура в Клайпеде наиболее выгодна для экспорта и импорта белорусских нефтепродуктов, добавил представитель литовской компании.
В Минске информацию литовской стороны пока не подтверждают. Комментирует политический обозреватель информационной компании «Белапан» Александр Класковский:

Александр Класковский политический обозреватель информационной компании «Белапан»:

«Пока мы имеем дело только с информацией литовской стороны, и она довольно туманная. Получается, что литовцы получили какое-то сообщение от белорусских партнеров, но пока белорусская сторона никаких конкретных, более подробных и вразумительных объяснений не дала. Ситуация загадочная. Здесь, конечно, сразу вспоминаются недавние заявления Александра Лукашенко, который, обидевшись на санкции Евросоюза, пригрозил, что лишит литовцев белорусского транзита. Транзит нефтепродуктов и калийных удобрений действительно дает большие деньги литовской стороне. В частности, насколько я помню, белорусские грузы составляют около трети товарооборота Клайпедского порта, и понятно, что без них литовцам придется туго».

Если Минск действительно откажется от использования порта Клайпеды, найти замену будет довольно просто, говорит генеральный директор исследовательского агентства «Инфраньюс» Алексей Безбородов.

Алексей Безбородов генеральный директор исследовательского агентства «Инфраньюс»:


«Если брать нефтепродукты, то спокойно можно осуществлять прогон по российской территории со скидкой, которая не отменялась. Скидка действует, но ее никто не использует. Тарифная скидка дает очень простую экономию, которая делает более экономичным экспорт через Усть-Лугу. Если брать минеральные удобрения, то там пока еще негде грузить, потому что терминал „Ультрамар“ пока не достроен. Но тем не менее там есть место, где складировать, есть Питер, есть „Бронка“, куда можно привезти, можно разгрузить. В плане перевалки вопросов нет. Придумать, сделать, как нужно, у российских стивидоров вообще нет проблем».

Балтийские страны ввели персональные санкции против Лукашенко, его сына Виктора и высокопоставленных белорусских чиновников, которых они считают причастными к фальсификации результатов выборов президента. Им запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию. Белоруссия заявила об ответных мерах. Санкции введены и на уровне Евросоюза, который не признает результаты выборов белорусского президента.
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Экономика , Алексей Безбородов , Александр Класковский , Александр Лукашенко , ЕС
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