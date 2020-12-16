Белоруссия приостановила транзит нефти через порт Литвы

Алексей Безбородов генеральный директор исследовательского агентства «Инфраньюс»:

«Если брать нефтепродукты, то спокойно можно осуществлять прогон по российской территории со скидкой, которая не отменялась. Скидка действует, но ее никто не использует. Тарифная скидка дает очень простую экономию, которая делает более экономичным экспорт через Усть-Лугу. Если брать минеральные удобрения, то там пока еще негде грузить, потому что терминал „Ультрамар“ пока не достроен. Но тем не менее там есть место, где складировать, есть Питер, есть „Бронка“, куда можно привезти, можно разгрузить. В плане перевалки вопросов нет. Придумать, сделать, как нужно, у российских стивидоров вообще нет проблем».