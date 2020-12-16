Белоруссия приостановила транзит нефти через порт Литвы

Александр Класковский политический обозреватель информационной компании «Белапан»:
«Пока мы имеем дело только с информацией литовской стороны, и она довольно туманная. Получается, что литовцы получили какое-то сообщение от белорусских партнеров, но пока белорусская сторона никаких конкретных, более подробных и вразумительных объяснений не дала. Ситуация загадочная. Здесь, конечно, сразу вспоминаются недавние заявления Александра Лукашенко, который, обидевшись на санкции Евросоюза, пригрозил, что лишит литовцев белорусского транзита. Транзит нефтепродуктов и калийных удобрений действительно дает большие деньги литовской стороне. В частности, насколько я помню, белорусские грузы составляют около трети товарооборота Клайпедского порта, и понятно, что без них литовцам придется туго».
Алексей Безбородов генеральный директор исследовательского агентства «Инфраньюс»:
«Если брать нефтепродукты, то спокойно можно осуществлять прогон по российской территории со скидкой, которая не отменялась. Скидка действует, но ее никто не использует. Тарифная скидка дает очень простую экономию, которая делает более экономичным экспорт через Усть-Лугу. Если брать минеральные удобрения, то там пока еще негде грузить, потому что терминал „Ультрамар“ пока не достроен. Но тем не менее там есть место, где складировать, есть Питер, есть „Бронка“, куда можно привезти, можно разгрузить. В плане перевалки вопросов нет. Придумать, сделать, как нужно, у российских стивидоров вообще нет проблем».