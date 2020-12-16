Россия увеличила вложения в госдолг США

Россия в октябре увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги с $5,96 млрд (в сентябре) до 6,1 млрд Это следует из опубликованных во вторник документов Минфина США

На долю долгосрочных облигаций пришлось $2,6 млрд вместо 3,4 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных — $3,5 млрд по сравнению с 2,5 млрд в сентябре.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до 48,7 млрд, а в мае — до 14,9 млрд В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд

При этом за март нынешнего года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем — с $12,58 млрд до 3,85 млрд Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. В мае Россия сократила объем вложений с $6,85 млрд до 5,39 млрд

Крупнейшим держателем госбумаг США в октябре осталась Япония с показателем $1,26 трлн. Второе место с $1,05 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.