Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.56
89.75
89.69
Прогноз
21.12 – 28.12
$
73.63
89.03
Индексы и котировки Brent
50.86
+0.28 Золото
1863.64
+0.09 РТС
1390.46
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.12
1.2205
+0.0132
01.12
1.2072
13.12
04.12
20.11

Россия увеличила вложения в американские госбумаги 

ТАСС 2 часа назад
Россия увеличила вложения в госдолг США
Фото: depositphotos.com
Россия в октябре увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги с $5,96 млрд (в сентябре) до 6,1 млрд Это следует из опубликованных во вторник документов Минфина США.
На долю долгосрочных облигаций пришлось $2,6 млрд вместо 3,4 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных — $3,5 млрд по сравнению с 2,5 млрд в сентябре.
Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до 48,7 млрд, а в мае — до 14,9 млрд В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд
При этом за март нынешнего года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем — с $12,58 млрд до 3,85 млрд Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. В мае Россия сократила объем вложений с $6,85 млрд до 5,39 млрд
Крупнейшим держателем госбумаг США в октябре осталась Япония с показателем $1,26 трлн. Второе место с $1,05 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.
Видео дня. Цены на подорожавшие продукты в России заморозят
ТАСС: последние новости
В Финляндии не считают нужным пересматривать решение по "Северному потоку - 2" В Финляндии не считают нужным пересматривать решение по "Северному потоку - 2" Послы 27 стран ЕС согласовали продление на полгода антироссийских санкций Послы 27 стран ЕС согласовали продление на полгода антироссийских санкций В "Сбере" спрогнозировали рост процентных ставок в среднем на 0,5 п. п. В "Сбере" спрогнозировали рост процентных ставок в среднем на 0,5 п. п.
Комментарии 3
Экономика , Казначейство США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение