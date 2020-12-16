Финляндия отказалась пересматривать решение по «Севпотоку-2»

Финляндия не видит необходимости пересматривать свое решение насчет строительства участка газопровода "Северный поток — 2" у своих берегов. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС глава финского МИД Пекка Хаависто, комментируя будущее проекта в свете негативной позиции по нему США.

"Что касается Финляндии, то она предоставила "Северному потоку — 2" все необходимые разрешения еще в 2018 году, и этот вопрос нет необходимости рассматривать еще раз. Для нас важно, чтобы проект соответствовал требованиям международного и национального законодательств", — подчеркнул финский министр.

Он добавил, что газопровод походит через финскую исключительную экономическую зону, но не через территориальные воды, и после завершения строительства по нему не будет поставляться газ в Финляндию.

11 декабря высокопоставленный представитель американского правительства заявил агентству ДПА, что "Северный поток — 2" якобы не имеет никаких шансов на реализацию, несмотря на возобновление строительства. По его словам, это "трубопровод, который никогда не будет транспортировать российский газ".

В минувшую пятницу в компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода) сообщили журналистам, что строительство газопровода "Северный поток — 2" возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа "Фортуна". Как ожидается, судно уложит участок газопровода длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод проходит в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года, после того как швейцарская Allseas ("Оллсиз") отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

11 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Палата представителей Конгресса проголосовала за проект 8 декабря.