Всемирный банк: доля доллара снизилась в российском экспорте

Доля американского доллара в российском экспорте в первой половине 2020 года снизилась, особенно в торговле с Китаем и Индией. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике России.

"В первой половине 2020 года доля американского доллара в платежах за экспорт товаров и услуг снизилась еще больше и составила 60,2% (по сравнению с 62% в первом полугодии 2019 года), а его доля в платежах за импорт сократилась с 35,4% до 35,1%. Доля рубля в платежах за экспорт осталась на отметке в 14,4%, т. е. на уровне аналогичного периода 2019 года, но его доля в платежах за импорт снизилась с 30,9% до 29%", — говорится в докладе.

Отмечается, что доля американского доллара в российском экспорте сократилась больше всего в рамках экспорта в Индию и Китай, чему во многом способствовали двусторонние соглашения.

Потенциал экспорта в Китай

У РФ есть неиспользованный потенциал экспорта в Китай не только нефти и газа, но и продукции других отраслей промышленности, говорится в докладе Всемирного.

"До сих пор Россия расширяла свой экспорт в Китай, в основном, за счет нефти; однако потенциальный объем российского экспорта в Китай, не связанного с нефтью и газом, превышает фактические торговые потоки более чем в два раза. Это говорит о том, что у России есть огромный, еще не использованный потенциал экспорта в Китай не только нефти и газа, но и продукции других отраслей промышленности", — говорится в докладе.

Согласно документу, в январе — сентябре 2020 года, несмотря на падение нефтяных цен, доля Китая во внешнеторговом обороте России достигла исторического максимума и составила 18,4% по сравнению с 16,4% за тот же период прошлого года. "Главным фактором роста экспорта были энергоресурсы (прежде всего нефть); при этом Россия все больше импортировала из Китая машины и оборудование", — отмечается в докладе.

По данным Всемирного банка, также в российском экспорте в Китай увеличилась доля полезных ископаемых (прежде всего нефти) и сельскохозяйственных товаров. "Эти тенденции обусловлены геополитической напряженностью — прежде всего, западными санкциями и торговыми противоречиями между США и Китаем; ослабление рубля также способствовало расширению экспорта в Китай. Во втором — третьем кварталах 2020 года этот процесс ускорился, поскольку Китай преодолел последствия пандемии COVID-19 быстрее других торговых партнеров", — говорится в докладе.