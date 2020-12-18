ЦБ заявил о паузе в восстановлении экономики

Центробанк заявил о паузе в восстановлении экономики в четвёртом квартале.
«Оперативные индикаторы экономической активности указывают на паузу в восстановлении экономики в IV квартале», — говорится в сообщении на сайте регулятора.
Отмечается, что снижение ВВП в 2020 году может составить около 4%.
«Весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью», — отметили в ЦБ.
Ранее стало известно, что Банк России сохранил ставку в 4,25%.