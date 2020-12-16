Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен

Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.65
89.75
89.65
Прогноз
21.12 – 28.12
$
73.63
89.03
Индексы и котировки Brent
50.73
–0.04 Золото
1853.33
–0.24 РТС
1390.46
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.12
1.2186
+0.0114
01.12
1.2072
13.12
04.12
20.11

Мишустин обратился с требованием к чиновникам по поводу цен 

Артём Кульша 1 час назад
Государству не следует увлекаться сдерживанием цен. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
9 декабря, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за эксперименты с ценами.
Позавчера Решетников сообщил, что не позже 20 декабря розничные сети и производители сахара и подсолнечного масла заключат соглашение об ограничении розничной цены на данные товары. Вчера премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений по подготовке нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
Сегодня премьер-министр сообщил, что 16 декабря министерства сельского хозяйства и промышленности и торговли, отраслевые ассоциации и некоторые крупнейшие федеральные торговые сети подпишут соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Тогда же в Государственную думу будет внесен законопроект о праве правительства вводить регулируемые цены на социально-значимые продукты при определенных условиях.

«Все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочны. Не надо этим увлекаться», — призвал он при этом.

«Перекресток» и «Пятерочка» снизили цены на продукты
Мишустин высказал мнение, что впадание государства в регуляторный раж может привести к снижению производства или долгосрочных инвестиций.
Комментарии 11
Экономика , Видео , Максим Решетников , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума , Минсельхоз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение