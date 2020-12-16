Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен

9 декабря, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за эксперименты с ценами.

Позавчера Решетников сообщил, что не позже 20 декабря розничные сети и производители сахара и подсолнечного масла заключат соглашение об ограничении розничной цены на данные товары. Вчера премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений по подготовке нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

Сегодня премьер-министр сообщил, что 16 декабря министерства сельского хозяйства и промышленности и торговли, отраслевые ассоциации и некоторые крупнейшие федеральные торговые сети подпишут соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Тогда же в Государственную думу будет внесен законопроект о праве правительства вводить регулируемые цены на социально-значимые продукты при определенных условиях.

«Все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочны. Не надо этим увлекаться», — призвал он при этом.

Мишустин высказал мнение, что впадание государства в регуляторный раж может привести к снижению производства или долгосрочных инвестиций.