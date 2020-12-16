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Меркель заявила о неизменном отношении ФРГ к «Северному потоку — 2» 

RT на русском 51 минуту назад
Меркель отметила неизменное отношение ФРГ к «Севпотоку-2»
Фото: Reuters
Отношение правительства Германии к проекту газопровода «Северный поток — 2» остаётся неизменным на протяжении последних лет. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге.

«Что касается «Северного потока», то позиция федерального правительства остаётся неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы», — сказала она.

Таким образом она ответила на вопрос депутата о том, какие меры намерены принять власти для поддержки проекта.
11 декабря возобновилось строительство «Северного потока — 2»: трубоукладчик «Фортуна» начал укладку в водах Германии.
Как отмечали в партии «Альтернатива для Германии», реализация проекта соответствует интересам ФРГ.
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