Меркель пообещала поддерживать «Северный поток-2» 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция немецких властей по проекту «Северный поток-2» остается неизменной. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, так политик ответила на вопрос депутата фракции «Альтернатива для Германии». Он поинтересовался, как немецкие власти планируют поддержать проект.
«Что касается «Северного потока», то позиция федерального правительства остается неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы», — подчеркнула Меркель.
Как писал «Рамблер», санкции США помешали проложить оставшиеся километры трубопровода, но 11 декабря в компании Nord Stream 2 AG заявили, что строительство возобновлено.
Меры против «Северного потока — 2» были заложены в оборонный бюджет США, подписанный президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года. После их введения трубоукладчик газопровода — швейцарская Allseas — приостановила работы. В Германии действия США назвали вмешательством во внутриевропейские дела.
О возможных дополнительных санкциях против «Северного потока-2» из-за отравления оппозиционера Алексея Навального позже заявил представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт.