Меркель пообещала поддерживать «Северный поток-2» 

Все новости на карте

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция немецких властей по проекту «Северный поток-2» остается неизменной. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, так политик ответила на вопрос депутата фракции «Альтернатива для Германии». Он поинтересовался, как немецкие власти планируют поддержать проект.

«Что касается «Северного потока», то позиция федерального правительства остается неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы», — подчеркнула Меркель.

Как писал «Рамблер», санкции США помешали проложить оставшиеся километры трубопровода, но 11 декабря в компании Nord Stream 2 AG заявили, что строительство возобновлено.