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«Установим 64 копейки за доллар и будет нам с вами счастье» 

Вероника Полынина 2 часа назад
Экономист высказался о госрегулировании цен на продукты
Фото: РИА Новости
Экономист Дмитрий Потапенко предложил зафиксировать цены на основные продукты в Конституции. Об этом он заявил телеграм-каналу «Кстати», комментируя сообщение о том, что правительство России направило в Госдуму проект постановления о госрегулировании цен на продукты.

«А что вас смущает? Всё хорошо. Это правильно — регулировать цены. У меня всегда предложения куда более побеждающие и пронзающие время: предлагаю внести цены на основные продукты в Конституцию. И провести референдум. А что мелочиться? Установим 64 копейки за доллар, проезд по 5 копеек, мороженко по 20 копеек — и будет нам с вами счастье», — сыронизировал эксперт.

По словам Потапенко, скачок цен произошел из-за отложенных издержек производителей на фоне пандемии, и в ближайший месяц «цены удастся восстановить чисто автоматически».
Ранее, как сообщал «Рамблер», правительство России подготовило и направило на рассмотрение Госдумы законопроект о государственном регулировании ценообразования на социально значимые продукты. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, законопроект наделяет правительство правом при определенных условиях вводить регулируемые цены на ряд продуктов, а в случае роста цен на социально значимые продукты питания вмешиваться в ситуацию.
Видео дня. Цены на подорожавшие продукты в России заморозят
Комментарии
Экономика , Дмитрий Потапенко , Госдума , Правительство РФ
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