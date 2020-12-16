Экономист высказался о госрегулировании цен на продукты

«А что вас смущает? Всё хорошо. Это правильно — регулировать цены. У меня всегда предложения куда более побеждающие и пронзающие время: предлагаю внести цены на основные продукты в Конституцию. И провести референдум. А что мелочиться? Установим 64 копейки за доллар, проезд по 5 копеек, мороженко по 20 копеек — и будет нам с вами счастье», — сыронизировал эксперт.