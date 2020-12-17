«Турецкий поток» дотянулся до Европы 

Ввод в строй газопровода «Балканский поток» — сухопутного продолжения «Турецкого потока» — снизит риски транзита природного газа через Украину, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Как стало известно, Болгария завершила строительство своей части газовой магистрали и готовится к её запуску. Появление нового газопровода особенно важно на фоне задержки строительства «Северного потока — 2», отмечают экономисты. Теперь часть объёмов прокачки через украинскую территорию можно будет перекинуть на южный маршрут.

«Балканский поток» в настоящее время проходит приёмку государственной комиссии, сообщила болгарская газета «Труд» со ссылкой на заказчика проекта компанию «Булгартрансгаз». После этого газопровод получит разрешение на эксплуатацию.

Данный трубопровод — фактически продолжение российского «Турецкого потока» через территорию Болгарии и Сербии. Протяжённость болгарского участка составляет 474 км. При этом именно София стала основным тормозом проекта. Строительство новых газотранспортных мощностей в этой стране заняло заметно больше времени, чем предполагалось. Болгария в нужный срок ввела мощности, позволяющие ей самой получать газ из «Турецкого потока», но из-за споров о тендере на строительство опоздала с расширением магистрали до Сербии.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин открыто обвинил Софию в сознательном затягивании проекта, несмотря на просьбы Москвы ускориться с его реализацией.

Если болгарское руководство не хочет сотрудничать по «Турецкому потоку», мы найдём другие возможности реализации на юге Европы, — предупредил президент, которого цитирует «Интерфакс».

Теперь основная проблема решена. Причём не исключено, что ускорить работы помогли санкции США, которые подготовили новый пакет ограничений против строителей газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Они пока не вступили в силу и болгарской стороне, очевидно, уже не грозят.

Также ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна пустит газ по «Балканскому потоку» 29 или 30 декабря.

Ввод в строй нового газопровода — позитивный момент для России, отмечают эксперты. В первую очередь, он снижает риски транзита природного газа европейским потребителям, в том числе за счёт обхода территории Украины.

Вячеслав Кулагин, глава отдела Института энергетических исследований РАН​:

Если мы хотим обеспечить надёжные, стабильные поставки газа в Европу, мы не должны зависеть ни от какого маршрута более чем на 30%. Раньше такая зависимость была, мы прокачивали через Украину до 100 млрд кубометров газа из общих 150 млрд Это способствовало тому, чтобы нам начинали ставить условия, говорить о возможности увеличения цены транзита. Новый маршрут снимает этот монополизм на конкретном участке системы.

Появление альтернативного маршрута очень важно, особенно на фоне задержки строительства «Северного потока — 2», отмечает эксперт. По его словам, «Турецкий поток» отчасти страхует незавершённый проект, потому что даёт возможность перенаправить объёмы газа по другому газопроводу.

С тем, что новый маршрут снижает риски транзита газа через Украину, соглашается заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Риски эти — не только политические, подчёркивает он.

Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики:

Возможные проблемы на данном направлении связаны с катастрофическим недофинансированием украинской газотранспортной системы. Если не вкладывать деньги в ремонт, любое инженерное сооружение не сможет нормально работать. Не думаю, что Европа готова рисковать, просто надеясь, что никакой аварии не случится.

Транзит через Украину будет снижаться и в первую очередь за счёт прокачки в южном направлении, по Трансбалканскому газопроводу, отметил экономист.

Выгодный маршрут

Газопровод «Турецкий поток» был запущен 8 января 2020 года. Он состоит из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров в год каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Уже сейчас поставляемый по газопроводу газ идёт в Грецию, Болгарию и Северную Македонию.

Помимо надёжности поставок, запуск нового маршрута несёт России прямую экономическую выгоду. Во-первых, «Газпром» сможет увеличить нагрузку по «Турецкому потоку».

Газопровод всё равно введён, и приходится нести затраты на его содержание. Либо мы качаем по нему, либо содержим этот газопровод и параллельно качаем через Украину, получается своего рода двойная плата. Сейчас экономика поставок станет лучше, а следовательно российский газ будет более конкурентоспособным, — считает Вячеслав Кулагин.

Выгода связана также с тем, что за прокачку по значительной части нового маршрута Россия платит не кому-то, а сама себе, ведь «Турецкий поток» — это российский газопровод, отмечает Александр Фролов. В результате расходы на транспортировку газа в южную часть Европы снижаются. Кроме того, на новом маршруте нет неэффективных компрессорных станций и энергозатраты на прокачку единицы объёма газа ниже, пояснил экономист.

Ещё один выигрыш, по словам эксперта, связан с перспективным спросом на природный газ в Европе. Ожидается рост спроса со стороны ЕС на импортный газ, потому что сокращается собственная добыча.

Эксплуатация нового маршрута начнётся в первом квартале 2021 года. У нас ведь есть обязательства перед Украиной — прокачать через её ГТС в этом году 65 млрд кубометров, так что до Нового года резко снижать объёмы поставок на этом направлении было бы нелогично, — отметил эксперт.

По его словам, в ближайшие четыре года России всё равно придётся пользоваться украинским маршрутом. Ведь по имеющемуся контракту наша страна до 2024-го должна в любом случае оплачивать Киеву прокачку не менее 40 млрд кубометров газа в год.

Европе плюс

Сербия уже высказала заинтересованность в покупке природного газа, поставляемого по «Турецкому потоку». Президент Александр Вучич также раскритиковал претензии США по поводу покупки Сербией российского газа. По его словам, остальные предложения по поставкам углеводородов оказываются дороже.

Если кто-то требует от Сербии покупать более дорогой газ, который неизвестно каким путём к нам попадёт, чтобы мы ради чьих-то политических интересов покупали более дорогой газ, — как я это объясню народу? А чтобы мы отказались от покупки российского газа и предложили народу платить за рэкет и покупать газ в два раза дороже — я не дурак и я не собираюсь унижать свою страну таким образом, — подчеркнул глава государства, которого цитирует ТАСС.

США могут критиковать Сербию, но что они могут поставить взамен, задаётся вопросом Вячеслав Кулагин. У них есть лишь СПГ, который невозможно поставить оперативно, при необходимости. «Газпром» же может обеспечить гибкость поставок: стало холодно — тут же нарастили объёмы, стало теплее — снизили, пояснил экс