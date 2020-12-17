Путин уверен, что «Северный поток-2» будет достроен 

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что «Северный поток-2» является выигрышным проектом для всей европейской экономики и для экономики Германии в частности.

Он отметил, что для Берлина другой вариант удовлетворить свои энергетические потребности — это закупать на 20% дороже американский сжиженный газ.

«Осталось 165 километров. Я думаю, мы работу закончим. Надеюсь и новая администрация [президента США] отнесётся к своим союзникам с уважением и не будет настаивать, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, вернется в режим добросовестной конкуренции», — сказал Путин.

Ранее «Свободная пресса» сообщала новость о том, что, согласно заявлению США, «Северный поток-2» никогда не будет функционировать.