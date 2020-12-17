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Совет ЕС продлил экономические санкции против России на полгода, до 31 июля 2021 года, сообщает пресс-служба Совета.

«Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

29 июня 2020 года Совет ЕС принял решение продлить экономические санкции против России на шесть месяцев, до 31 января 2021 года.

Данные ограничения затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы российской экономики, а также действуют в отношении продукции двойного назначения, произведенной в России.