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Путин рассказал о тратах средств ФНБ 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Путин рассказал о тратах средств Фонда национального благосостояния
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин рассказал о тратах средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По словам президента, объем ФНБ вырос, но это не значит, что Россия готовится к потрясениям.

"Это не значит, что мы к чему-то готовимся. К каким-то потрясениям. Но он должен быть", — отметил Путин.

Он напомнил, что средства ФНБ направляются на социальные расходы — выплаты гражданам, поддержка пострадавших секторов экономики. Общий объем средств из ФНБ в этом году, которые должны потратить, составляет 350 млрд руб. При этом 250 млрд уже освоены.
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Экономика , Владимир Путин , Фонд национального благосостояния
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