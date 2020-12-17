Президент РФ Владимир Путин рассказал о тратах средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По словам президента, объем ФНБ вырос, но это не значит, что Россия готовится к потрясениям.
"Это не значит, что мы к чему-то готовимся. К каким-то потрясениям. Но он должен быть", — отметил Путин.
Он напомнил, что средства ФНБ направляются на социальные расходы — выплаты гражданам, поддержка пострадавших секторов экономики. Общий объем средств из ФНБ в этом году, которые должны потратить, составляет 350 млрд руб. При этом 250 млрд уже освоены.